توضيح عاجل من “التأمينات” بشأن إصابات العمل

تواصل – فريق التحرير:

نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التقرير الخاص بإصابات العمل التي تم تسجيلها في المملكة تحت مظلة نظام التأمينات الاجتماعية للعام 2022م.

وأعلنت المؤسسة عن انخفاض المؤشر الاستراتيجي لإصابات العمل لكل 100 ألف مشترك بنسبة 8% مقارنة بالعام 2021م.

ويأتي هذا التقرير ضمن حزمة جهود المؤسسة وهدفها الاستراتيجي في مجال تعزيز واستدامة بيئات العمل للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعاملين.

كما يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطبيق فرع الأخطار المهنية أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية والذي يشترك فيه أكثر من 9.8 مليون مشترك ويقدم منافع عديدة من تعويضات نقدية وعناية طبية تسهم في تحقيق وتعزيز الحماية التأمينية للمشتركين.

وتناول التقرير عدداً من التفاصيل والتصنيفات والمؤشرات، حيث استعرضت المؤسسة من خلال التقرير العدد الإجمالي لإصابات العمل المسجلة وتصنيف الإصابات حسب نتيجة الإصابة والجنس والعمر والمهن وغيرها من المؤشرات المهمة.

وجاء في التقرير أنه خلال العام 2022م بلغت إصابات العمل المسجلة 28,227 إصابة.

الذكور الأكثر تعرضا لإصابات العمل

وبحسب الجنس كان الذكور الأكثر تعرضاً لإصابات العمل بواقع 27,167 إصابة، كما سجلت إصابات العمل للفئة العمرية 35-39 سنة الرقم الأعلى بين الفئات العمرية الأخرى بواقع 5556 إصابة عمل.

و سجلت الفئة العمرية 15-19 سنة الفئة العمرية الأقل تعرضاً لإصابات العمل بواقع 105 إصابة.

كما أوضح التقرير أن منطقة الرياض سجلت العدد الأكبر في إصابات العمل بواقع 8347 إصابة وجاءت المنطقة الشرقية ثانياً بعدد 7742 إصابة تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 5839 إصابة فيما جاءت منطقة الجوف الأقل تسجيلاً لإصابات العمل بواقع 109 إصابة.

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