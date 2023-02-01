الانتهاء من تسجيل أول مصحف مرتل للشيخ السديس

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انتهى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من تسجيل أول مصحف مرتل له داخل استوديو الرئاسة.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين الشيخ محمد بن أسامة خياط “نحمد الله تعالى ونشكره على جزيل إحسانه وعظيم امتنانه، وما منّ به من اكتمال تسجيل المصحف المرتل لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، في استديو الرئاسة”.

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بث المصحف المرتل قريبًا

وأضاف أن المصحف المرتل “سيرى النور قريبًا بإذن الله، حيث تتطلع له القلوب، وتهفو إليه الأسماع، وتشرئب الأعناق، وترنو الأبصار، وسيتم بثه ونشره على القنوات والإذاعات ومواقع التواصل”.

وأوضح الشيخ خياط، أن “المصحف المرتل يأتي رغبة من معاليه بإخراج مصحف الحرمين الشريفين المرتل لأصحاب المعالي والفضيلة الأئمة، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وبث هدايات هذا الدين، من خلال التلاوات القرآنية الخاشعة الندية، والتي تتعلق بها قلوب المسلمين، لما تمثله تلاواتهم من مكانة عالية في نفوسهم في العالمين، لحملهم أعظم رسالة وأكرم مهمة في أطهر بقعة وأول مسجد وضع للناس البيت العتيق مهوى الأفئدة ومثابة الناس وأمنهم”.

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تلاوات محققة متميزة

وأشار إلى أنه “قد تم إنجاز المصحف المرتل بمتابعة اللجنة المتخصصة في ضبط الأداء برئاسة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وتدقيق اللجنة الفنية، حتى يرى المصحف النور بتلاوات محققة متميزة، بأفضل أداء، وأجمل جودة، بإتقان وبهاء”.

وأكد الشيخ خياط، أن “مشروع تسجيل التلاوات القرآنية والمصاحف المرتلة لأصحاب المعالي والفضيلة أئمة المسجد الحرام له فائق العناية وجليل الرعاية من منطلق اهتمام هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة -رعاها الله- بالقرآن العظيم على مر السنين، ونشر هداياته للعالمين، ولتشنف الآذان ويخشع الوجدان من بديع تلاوة القرآن”.

وأشار الشيخ خياط إلى أن استديو الرئاسة يحتوي على أحدث الأنظمة الصوتية وأفضل المعايير الفنية، ويضم الكوادر المتخصصة؛ لتخرج الأعمال بأكمل صورة وأبهى حلة.