بـ650 ألف شجرة.. تدشين أعمال تشجير وتأهيل عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة

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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تدشين أعمال تشجير وتأهيل عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة المكرمة.

تشجير المتنزهات الوطنية بمكة بـ650 ألف شجرة

وأوضح في بيان له، أن مشروعات ومبادرات التشجير التي يطلقها المركز في المتنزهات الوطنية والمحميات الملكية والسواحل البحرية، وكذلك المسيجات والوديان والروضات والسهول في جميع مناطق المملكة – تأتي في إطار جهوده لتنمية الغطاء النباتي تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي ستمثل نقلة نوعية تعزز التنمية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة، حيث شملت:

1 – سد وادي حلي في محافظة القنفذة 120ألف شجرة.

2 – متنزه خليص الوطني من خلال زراعة 135 ألف شجرة.

3 – حلي البري 90 ألف شجرة، والمتنزه البيئي في الجموم 95 ألف شجرة

4 – متنزه الطائف الوطني في سيسد 150 ألف شجرة، والبهيته الوطني 50 ألف شجرة.

5 – أعمال التسييج، وإنشاء وتمديد شبكات ري متكاملة، وتركيب خزانات المياه، وتوريد الشتلات.

تنمية الغطاء النباتي وتأهيل مواقعه

وأضاف أن قائمة مشروعات المركز للتشجير وحماية مواقع الغطاء النباتي، تندرج ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي يوقعها مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية وبيوت الخبرة العالمية؛ لتعزيز التعاون والتكامل، واستقطاب الخبرات النوعية والتجارب الناجحة عالميًّا والتقنيات والتطبيقات المميزة في مجال التشجير، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها بهدف تنمية الغطاء النباتي وتأهيل مواقعه؛ للحد من التصحر والجفاف وزحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية.

حماية الغابات والمتنزهات الوطنية

يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.

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