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“الاستثمارات العامة” يوقع اتفاقا مع “إيروفارمز” الأمريكية لإنشاء مزارع عمودية بالمملكة

“الاستثمارات العامة” يوقع اتفاقا مع “إيروفارمز” الأمريكية لإنشاء مزارع عمودية بالمملكة

“الاستثمارات العامة” يوقع اتفاقا مع “إيروفارمز” الأمريكية لإنشاء مزارع عمودية بالمملكة
٠٤:٣١:٥٣ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع “إيروفارمز” الأمريكية، بغرض تأسيس شركة مقرها في مدينة الرياض.

وتهدف الشركة إلى إنشاء مزارع عمودية داخلية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى الاتفاقية للمساهمة في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والأراضي الزراعية؛ من خلال تبني تقنيات الزراعة العمودية الداخلية، التي لا تتطلب استخدام الأراضي الصالحة للزراعة، وتستهلك كميات أقل من المياه بنسبة 95% مقارنةً بطرق الزراعة التقليدية، وبما يضمن وفرة الإنتاج في المحاصيل الزراعية.

توفير محاصيل بجودة عالية 

ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في توفير محاصيل محلية عالية الجودة على مدار السنة، من خلال استخدام تقنية الزراعة الذكية الخاصة بـشركة “إيروفارمز”.

وتستهدف الشركة إنشاء وتشغيل العديد من المزارع في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية السنوية لأول مزرعة بالمملكة ما يعادل 1.1 مليون كجم من المحاصيل الزراعية لتكون الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين القطاعات الواعدة، ومن ضمنها قطاع الأغذية والزراعة.

كما تتماشى مع توطين التقنيات الزراعية الجديدة وتطوير الصناعات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي وذلك بهدف المساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة وتعزيز مكانة المملكة في مجال الزراعة العمودية بالمنطقة.

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