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200 ألف ريال تعويضًا لامرأة بسبب خطأ طبي

200 ألف ريال تعويضًا لامرأة بسبب خطأ طبي

200 ألف ريال تعويضًا لامرأة بسبب خطأ طبي
٠٤:٢١:١٧ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أيدت محكمة قطرية، حكمًا بتعويض امرأة بـ 200 ألف ريال لتضررها من خطأ طبي إثر عملية جراحية لعلاج كسر في عظم الوجه وتحسين شكل العين نتج عن حادث سيارة.

وجاء الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف تأييدًا لحكم أول درجة بإلزام طبيب ومشفى علاجي بدفع مبلغ التعويض للمرأة عن الأضرار المادية والمعنوية.

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تفاصيل الدعوى

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “الشرق” القطرية، فإن المريضة أقامت دعوى ضد الطبيب والمشفى، وندبت المحكمة الابتدائية لجنة طبية متخصصة في جراحة الوجه لإعداد تقرير طبي مفصل وموضح به إذا كان هناك خطأ مهني جسيم للمدعى عليها من عدمه وبيان حالتها قبل وبعد الجراحة.

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وانتهت اللجنة إلى إلزام المستشفى والطبيب بأن يؤديا للمريضة تعويضًا جابرًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء هذا الفعل وتركت تقدير التعويض للمحكمة.

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