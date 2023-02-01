إلغاء غرامات وعقوبات.. تنبيه مهم من الزكاة والضريبة لمكلفيها

تواصل – فريق التحرير:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”.

مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

وأوضحت أنها دعت هؤلاء المكلفين التي للاستفادة من المبادرة التي أعلنت الهيئة عن تمديدها في نهاية نوفمبر الماضي وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي مدة المبادرة في 31 مايو القادم، مشيرة إلى أن المبادرة تتضمن:

1 – غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.

2 – رامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

3 – إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

شروط الاستفادة من المبادرة

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، الآتي:

1 – أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي.

2 – أن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة.

3 – ســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة.

4 – أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي

كما دعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

طريقة الاستفادة من تمديد المبادرة

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر مايو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

اقرأ أيضًا:

ما هي المستندات الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي؟ الزكاة والضريبة تجيب

تنبيه مهم من الزكاة والضريبة حول ضريبة القيمة المضافة على خدمات الرعاية الصحية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تُصدر قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف الجباية الزكاة