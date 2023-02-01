“حساب المواطن”: هذا ما يحدث عند تغيير الحساب البنكي

تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” عن الإجراءات التي يتم اتخاذها عند تغيير الحساب البنكي للمستفيدين من البرنامج.

وأضاف حساب “خدمة المستفيدين” عبر موقع “تويتر”، ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول الإجراء المترتب على تغيير الحساب البنكي: “في حال تم تغيير الايبان البنكي قبل تاريخ “10 فبراير” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر “مارس”، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا”.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.