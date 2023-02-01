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توضيح من الجوازات بشأن تصحيح الحالة الاجتماعية للمقيمين إلكترونيا
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توضيح من الجوازات بشأن تصحيح الحالة الاجتماعية للمقيمين إلكترونيا

توضيح من الجوازات بشأن تصحيح الحالة الاجتماعية للمقيمين إلكترونيا

توضيح من الجوازات بشأن تصحيح الحالة الاجتماعية للمقيمين إلكترونيا
٠٣:٤٧:٠٩ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن تصحيح الحالة الاجتماعية للمقيمين إلكترونيا.

وقالت الجوازات: يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات من قبل صاحب العمل أو المفوض لنتمكن من خدمتك.

في وقت سابق، أتاحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تجديد جواز السفر قبل شهور من انتهاء صلاحيته.

جاء ذلك في ردها عبر حسابها في موقع “تويتر”، حول مدى إمكانية تجديد جواز السفر الذي يتبقى على نهايته ٧ شهور.

وأجابت “الجوازات”: “الآن أصبح بإمكانك تجديد جواز سفرك عبر منصة أبشر دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز”.

شروط تجديد جواز السفر

• وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديد جواز السفر له.

• سداد رسوم تجديد الجواز.

• سداد المخالفات المرورية المسجلة على المواطن المراد تجديد الجواز له إن وجدت.

• وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له.

• تواجد المواطن المراد التجديد له داخل الأراضي السعودية أتناء طلب التجديد.

• يمكن تجديد الجواز لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عاما فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوزه 21 عامًا.

• يمكن تجديد الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز أقل من 21 عاما

• إذا كان عمر صاحب الجواز 21 عاما أو أكبر يمكن اختيار مدة الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات

• يشترط وجود هوية وطنية لأفراد الأسرة من عمر 12 إلى أقل من 21 عامًا

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