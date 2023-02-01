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توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن تفعيل أيقونة الشكوى المالية
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توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن تفعيل أيقونة الشكوى المالية

توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن تفعيل أيقونة الشكوى المالية

توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن تفعيل أيقونة الشكوى المالية
٠٣:٤٥:٥٢ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج التأهيل الشامل للضمان الاجتماعي المطور، أن أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين على “تويتر”، أنه لن يتم تفعيل أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة ولمدة 30 يوم من إيداع الدفعة، أما إذا كانت دفعة قديمة فلا تظهر الأيقونة لان المدة المسموح بها قد انتهت.

صدور نتيجة الأهليات في الضمان الاجتماعي المطور

في الوقت نفسه، صدرت نتيجة الأهليات في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يمكن لجميع المتقدمين الآن الدخول إلى حساباتهم الشخصية والتأكد من النتيجة.

وكان آلاف المواطنين ترقبوا صدور الأهلية اليوم أو غدا على أقصى تقدير، فيما يأمل آخرون في أن تكون الدفعات الجديدة أعلى من السابقة.

الاستعلام عن حالة الأهلية

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية للمتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق

وأكد أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج “الضمان الاجتماعي”.

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صدور نتيجة الأهليات في الضمان الاجتماعي المطور

تنويه مهم من الموارد البشرية حول موعد إيداع الضمان الاجتماعي

كيف تعرف نتيجة الأهلية في برنامج الضمان الاجتماعي المطور؟

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أخبار السعودية أيقونة الشكوى المالية إيداع الدفعة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المطور

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