تفاصيل 8 ساعات حاسمة للسيطرة على انفجار شريان بالقلب لمريض بالأحساء

تواصل – واس:

استطاع فريق طبي متخصص في أمراض وجراحة القلب في محافظة الأحساء من إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطة قلبية تعد من الحالات الخطرة التي تكون فيها نسبة الوفيات 80% في عملية جراحية استغرقت (8) ساعات تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن الفريق الطبي والجراحي بمركز الأمير سلطان المتخصص بمعالجة أمراض وجراحة القلب في الأحساء تمكن من إجراء تدخل عاجل لمريض معرض لانفجار في البطين الأيسر للقلب.

اقرأ أيضًا:

3 أشياء من حق المريض أن يعرفها قبل القسطرة القلبية

انتفاخ في البطين الأيسر

وتبين بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية أن الجلطة تسببت بوجود انتفاخ في البطين الأيسر للمريض وكانت قابله للانفجار في أي لحظة، إضافة إلى تهريب شديد في الصمام الميترالي، والذي أدى إلى تراجع عضلة القلب إلى 10%.

وأكد الفريق الطبي المعالج أنه على الفور نُقل المريض إلى غرفة العمليات وأجريت له عملية جراحية كبرى لترميم التمدد الحاصل في البطين الأيسر وترميم الصمام الميترالي، ومن ثم تركيب جهاز الإيكمو، ونقله إلى العناية المركزة لمتابعة المريض من قبل الفرق التمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى.

اقرأ أيضًا:

دراسة: القهوة بالحليب تحمي من أمراض القلب المميتة

يذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب يقدم خدمات الرعاية الصحية القلبية المتخصصة، ويضم نخبة من كبار الأطباء والممرضين والفنيين لجميع مرضى القلب، وقد شهد خلال الفترات السابقة منجزات نوعية في الخدمات الطبية والعمليات النوعية، وقد أجرى خلال العام المنصرم 2022م (2180) قسطرة قلبية، فيما بلغت عدد إجراء العمليات الجراحية خلال نفس الفترة أكثر من (800) عملية، وبلغ عدد المستفيدين من خدماته في العيادات الخارجية (80805) مستفيدين.