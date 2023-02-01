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أهمها منع فقر الدم.. الصحة: 4 فوائد ملحة لتناول الحامل حمض الفوليك
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أهمها منع فقر الدم.. الصحة: 4 فوائد ملحة لتناول الحامل حمض الفوليك

أهمها منع فقر الدم.. الصحة: 4 فوائد ملحة لتناول الحامل حمض الفوليك

أهمها منع فقر الدم.. الصحة: 4 فوائد ملحة لتناول الحامل حمض الفوليك
٠٣:٢٢:٢٤ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تحت شعار “كوني بخیر لأجلي”، أعلنت وزارة الصحة أنه يجب على الحوامل العناية بأنفسهن لتجنب الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل.

لهذا السبب عل الحامل تناول حمض الفوليك

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه على الحوامل الحرص على تناول حمض الفوليك لتجنب الإصابة بفقر الدم، وذلك من خلال:

1 – منع فقر الدم لدى الحامل.

2 – تطوير أعضاء جسم الجنين ودماغه.

3 – تقليل خطر الاختلالات في القناة العصبية.

4 – بناء خلايا حسم الجنين في الأسابيع الأولى من الحمل.

*  متى يجب تناول حمض الفوليك ؟

– يجب تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الدخول في الحمل.

* أين يوجد حمض الفوليك في الغذاء ؟

– الفواكه الحمضية.

– البقوليات والحبوب الكاملة.

– الخضروات الورقية الخضراء.

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وأضافت الوزارة إلى أن حمض الفوليك الطبيعي الموجود في الأطعمة، لا يعتبر بديلًا عن تناول حمض الفوليك على شكل أقراص.

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الكلمات الدلالية:
الحوامل الخضروات حمض الفوليك صحة الجنين وزارة الصحة

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