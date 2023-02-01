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عاجل.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي الفلبين

عاجل.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي الفلبين

عاجل.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي الفلبين
٠٣:٠٣:٤٩ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات، جنوبي الفلبين اليوم الأربعاء، دون أن بتضح بعد ما إذا كان قد أسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

ويأتي ذلك بعد أن ضرب زلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر يوم السبت مناطق في جزر “بيسايا” ومدينة “سوريجاو”.

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وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع قبالة جزيرة “هومونهون” وعلى عمق 80 كيلومترا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث توابع زلزالية.

منطقة زلازل نشطة 

وتقع الفلبين في منطقة حلقة النار النشطة جيولوجيا في المحيط الهادي كما أنها تشهد زلازل متكررة ولا سيما في الجنوب.

يذكر أن منطقة حزام النار تشهد 90 في المائة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.

الكلمات الدلالية:
البراكين الزلازل الفلبين المحيط الهادئ منطقة حزام النار

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