شرطة الرياض تقبض على مواطن لإساءته للأمن بهذه الطريقة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن إساءة لرجال الأمن.

وأوضحت الشرطة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

حوادث سطو وسلب

وفي سياق متصل، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنيْن لارتكابهما حوادث سطو وسلب.

وفي التفاصيل، فإن المتهمين قاما بـ “السطو على المنازل، وسلب ما تحويه من قواطع كهربائية ومعدات، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع”، على ما أفاد الأمن العام عبر حسابه في موقع “تويتر”.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

حادثة سطو أخرى

وكانت شرطة منطقة الرياض ألقت قبل أيام القبض على 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية البوركينية، وعاملة منزلية مخالفة لنظام الإقامة متغيبة عن العمل من الجنسية البورندية، ومواطنة.

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