الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“الصناعة” تصدر أول رخصة صناعية في أوكساجون لـ “نيوم للهيدروجين الأخضر”
“حساب المواطن”: هذا ما يحدث عند تغيير الحساب البنكي
إلغاء غرامات وعقوبات.. تنبيه مهم من الزكاة والضريبة لمكلفيها
توضيح من الجوازات بشأن تصحيح الحالة الاجتماعية للمقيمين إلكترونيا
توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن تفعيل أيقونة الشكوى المالية
تفاصيل 8 ساعات حاسمة للسيطرة على انفجار شريان بالقلب لمريض بالأحساء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شرطة الرياض تقبض على مواطن لإساءته للأمن بهذه الطريقة

شرطة الرياض تقبض على مواطن لإساءته للأمن بهذه الطريقة

شرطة الرياض تقبض على مواطن لإساءته للأمن بهذه الطريقة
٠٣:٠٢:٣٤ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن إساءة لرجال الأمن.

وأوضحت الشرطة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

حوادث سطو وسلب 

وفي سياق متصل، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنيْن لارتكابهما حوادث سطو وسلب.

وفي التفاصيل، فإن المتهمين قاما بـ “السطو على المنازل، وسلب ما تحويه من قواطع كهربائية ومعدات، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع”، على ما أفاد الأمن العام عبر حسابه في موقع “تويتر”.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

حادثة سطو أخرى 

وكانت شرطة منطقة الرياض ألقت قبل أيام القبض على 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية البوركينية، وعاملة منزلية مخالفة لنظام الإقامة متغيبة عن العمل من الجنسية البورندية، ومواطنة.

اقرأ أيضا:

انتبهوا لهذا الأمر.. تحذير عاجل لمستخدمي هذه الطرق بمنطقة الرياض

سطو على المنازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بمواطنين

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الآن اخبار السعودية الرياض السعودية المملكة شرطة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
برئاسة ولي العهد.. اجتماع أمراء المناطق يناقش قضايا أمنية وتنموية غداً

برئاسة ولي العهد.. اجتماع أمراء المناطق يناقش قضايا أمنية وتنموية غداً

١١:٥١ م، السبت، ٠٣ يونيو ٢٠١٧
ماذا قدم نظام الشركات الجديد للمنظومة التجارية والاستثمارية؟ “التجارة” توضح

ماذا قدم نظام الشركات الجديد للمنظومة التجارية والاستثمارية؟ “التجارة” توضح

٠١:٢٦ م، الأربعاء، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
تحذير للأمهات: هذا الأمر الشائع قد يتسبب في وفاة الأجنة

تحذير للأمهات: هذا الأمر الشائع قد يتسبب في وفاة الأجنة

٠٨:٠١ ص، الثلاثاء، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
«بلومبيرج»: المملكة تشتري 4 سفن حربية بقيمة 6 مليارات دولار

«بلومبيرج»: المملكة تشتري 4 سفن حربية بقيمة 6 مليارات دولار

١٠:٥٧ م، الجمعة، ١٩ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *