عاجل.. إحباط محاولات تهريب 42 طنًا من المخدرات وضبط 348 متهمًا

تواصل – واس:

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أنه تم إحباط محاولات تهريب أكثر من 42 طنًا من المخدرات في 6 مناطق.

إحباط محاولات تهريب 42.2 طنًا من نبات القات

وأوضح أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أحبطت محاولات تهريب 42.2 طنًا من نبات القات المخدر و661 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و318,970 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و118,517 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

القبض على 348 متهمًا منهم 33 مواطنًا

وأضاف أن ذلك تم خلال الفترة من 15 / 6 / 1444 هـ حتى 6 / 7 / 1444هـ وقبضت على مهربيها، وعددهم 348 متهمًا، منهم 33 مواطنًا، و315 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 273 من الجنسية اليمنية، و38 من الجنسية الإثيوبية و3 من الجنسية المصرية و1 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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