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“الغذاء والدواء”: الطرق التقليدية لاختبار جودة العسل ليس لها أي أساس علمي
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“الغذاء والدواء”: الطرق التقليدية لاختبار جودة العسل ليس لها أي أساس علمي

“الغذاء والدواء”: الطرق التقليدية لاختبار جودة العسل ليس لها أي أساس علمي

“الغذاء والدواء”: الطرق التقليدية لاختبار جودة العسل ليس لها أي أساس علمي
٠٣:٢٠:٢٤ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن جودة العسل تُحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، وليس من خلال الطرق التقليدية المنتشرة كالتجميد في الفريزر، أو اختبار سرعة تقطعه وغيرها من الاجتهادات الشخصية غير المثبتة وغير المبنية على أسس علمية.

تحاليل مختبرية لجودة العسل 

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وقالت إن جودة العسل تحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها:

-الكشف عن محتوى “الهيدروكسي ميثيل فورفورال” الذي يعد مؤشرا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة.

-الكشف عن محتوى السكريات، والذي يعتبر مؤشرًا على الغش في العسل.

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نصائح عند تخزين العسل:

-أهمية تجنب استخدام العبوات المعدنية لتخزين العسل حتى لا يتعرض للأكسدة.

-تخزين العسل في عبوات مخصصة لحفظ الغذاء محكمة الإغلاق لا تسمح للرطوبة بالدخول.

-حفظ العسل في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة

-تجنب تعريض العسل لدرجات حرارة عالية، أو تسخينه أو تبريده لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام.

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تجميد العسل في الفريزر تحاليل العسل جودة العسل نصائح عند تخزين العسل هيئة الغذاء والدواء

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