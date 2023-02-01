خاصة بالسوق والمقاولين.. 3 أهداف لمبادرة آلية تحديث الحدود المالية

تواصل – واس:

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن مبادرة آلية تحديث الحدود المالية تتناسب مع أوضاع السوق.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف تطوير سياسات ضمان تكافئ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة.

وبينت الوزارة أن المبادرة تُسهم في الارتقاء في اداء المقاولين وزيادة الحوكمة في أعمالهم، مشيرة إلى أنها أضافت من خلال المبادرة 498 نشاطاً خاضعاً للتصنيف، وذلك من خلال الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ضمن 6 قطاعات في المقاولات.

أهداف المبادرة

وتهتم المبادرة بما يلي:

1- دراسة أوضاع السوق لتحديد احتياجات تحديث الحدود المالية

2- عقد ورش عمل مع الأطراف ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم

3- إطلاق حملات توعوية ودعائية لتوضيح التغيرات، لضمان تكافئ قدرات المقاولين مع ما يطرح من مشاريع.

ويرأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات؛ والتي تضم إضافة إلى “البلدية والإسكان” عدة وزارات وهيئات أخرى.

وتعمل اللجنة على تحسين الاجراءات وتطوير الآليات والأنظمة التي يتم العمل بها في قطاع المقاولات، لرفع مستوى الحوكمة وزيادة الشفافية، والوصول لدرجة كفاءة عالية في الجاذبية الاستثمارية، وتحقيق مُشاركة عالية للقطاع في الاقتصاد الوطني.

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