الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خاصة بالسوق والمقاولين.. 3 أهداف لمبادرة آلية تحديث الحدود المالية
خطر كبير يهدد صحتك.. هذا ما يفعله الزحام المروري في الدماغ
خلال فبراير.. 4 أيام إجازة متواصلة للموظفين والطلاب بالمملكة
قرار مهم.. “التعليم”: إعانات من 600 إلى 900 ريال لهؤلاء الطلاب
خدمة اليوم.. خطوات الزيارة الافتراضية لمقابلة الموظف بالاتصال المرئي بالتأمينات
تحذير عاجل.. بدء الرصد الآلي لمخالفات حافلات النقل المتخصص والتعليمي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خاصة بالسوق والمقاولين.. 3 أهداف لمبادرة آلية تحديث الحدود المالية

خاصة بالسوق والمقاولين.. 3 أهداف لمبادرة آلية تحديث الحدود المالية

خاصة بالسوق والمقاولين.. 3 أهداف لمبادرة آلية تحديث الحدود المالية
٠٢:٢١:١٢ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن مبادرة آلية تحديث الحدود المالية تتناسب مع أوضاع السوق.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف تطوير سياسات ضمان تكافئ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة.

وبينت الوزارة أن المبادرة تُسهم في الارتقاء في اداء المقاولين وزيادة الحوكمة في أعمالهم، مشيرة إلى أنها أضافت من خلال المبادرة 498 نشاطاً خاضعاً للتصنيف، وذلك من خلال الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ضمن 6 قطاعات في المقاولات.

أهداف المبادرة

وتهتم المبادرة بما يلي:

1- دراسة أوضاع السوق لتحديد احتياجات تحديث الحدود المالية

2- عقد ورش عمل مع الأطراف ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم

3- إطلاق حملات توعوية ودعائية لتوضيح التغيرات، لضمان تكافئ قدرات المقاولين مع ما يطرح من مشاريع.

ويرأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات؛ والتي تضم إضافة إلى “البلدية والإسكان”  عدة وزارات وهيئات أخرى.

وتعمل اللجنة على تحسين الاجراءات وتطوير الآليات والأنظمة التي يتم العمل بها في قطاع المقاولات، لرفع مستوى الحوكمة وزيادة الشفافية، والوصول لدرجة كفاءة عالية في الجاذبية الاستثمارية، وتحقيق مُشاركة عالية للقطاع في الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا:

«الشؤون البلدية والقروية» تمدد الفترة التصحيحية في نشاط بيع اسطوانات الغاز

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية الشؤون البلدية المملكة مبادرة آلية تحديث البيانات إلكترونيا

مواد ذات صلة

المزيد
“الغذاء والدواء”: ضبط 9 أطنان من الفواكه المجففة بمواد غير مصرح بها

“الغذاء والدواء”: ضبط 9 أطنان من الفواكه المجففة بمواد غير مصرح بها

١٢:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
تفاصيل جديدة عن إرهابيي «استراحة جدة»

تفاصيل جديدة عن إرهابيي «استراحة جدة»

٠٧:٤٠ ص، الأحد، ٢٢ يناير ٢٠١٧
العثور على جثة شاب سعودي غريقاً في جزيرة لانكاوي بماليزيا

العثور على جثة شاب سعودي غريقاً في جزيرة لانكاوي بماليزيا

١٢:٠٨ ص، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠١٦
قائد حرس الحدود بعسير: «عاصفة الحزم» خفضت عمليات التسلل والتهريب

قائد حرس الحدود بعسير: «عاصفة الحزم» خفضت عمليات التسلل والتهريب

٠٩:٢٨ ص، الأحد، ٠٦ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *