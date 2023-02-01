خلال فبراير.. 4 أيام إجازة متواصلة للموظفين والطلاب بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

سيحصل الموظفون والطلاب بالمملكة على إجازة لمدة أربعة أيام متواصلة خلال شهر فبراير الجاري.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يومي 22 و23 فبراير الجاري إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس. ومن المقرر أن يسري القرار على كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس بالمملكة.

العطلة الرسمية

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موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 2023 في جميع القطاعات

ويوافق يوما العطلة الرسمية، يومي الأربعاء والخميس، يضاف إليهما يوما الجمعة والسبت، لتصبح إجازة أربعة أيام متصلة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر في العام الماضي أمرًا ملكيًا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم “يوم التأسيس”.

وذلك لأنه يعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، بحسب نص الأمر الملكي.

وهذه الإجازة بخلاف إجازة اليوم الوطني السعودي الذي يوافق يوم 23 سبتمبر، ويحظى فيه القطاع الرسمي والخاص بإجازة رسمية.