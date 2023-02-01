قرار مهم.. “التعليم”: إعانات من 600 إلى 900 ريال لهؤلاء الطلاب

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أعلنت وزارة التعليم تخصيص دعم مالي شهري لـ14 إعاقة أو مرض للطلاب والطالبات.

وبحسب الوزارة تقدر قيمة الدعم بنحو 600 ريال للابتدائي و 750 ريال للمتوسط و 900 ريال للثانوي.

الإعاقات المشمولة

وكشفت عن أنواع الإعاقات الجسمية المشمولة بالإعانات لطلاب التعليم العام وهي:

1- أمراض القلب المزمنة

2- الصلب المفتوح

3- القصور في التنفس

4- ميلان العمود الفقري الشديد

5- الفشل الكلوي

6- داء الفيل

7- الصراع المستعصي

8- الشلل لطرف واحد أو أكثر

9- نقص المناعة المكتسبة

10- البتر لكامل الكف أو القدم

11- التلاسيما الكبرى

12- قصر القامة

13- فقر الدم المنجلي

14- ضعف طرف أو أكثر

الفاقد التعليمي

في سياق متصل، قال المستشار التربوي، عبداللطيف الحمادي، إن هناك دراسة علمية دقيقة نشرت في نيويورك تايمز أكدت أن الفاقد التعليمي في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا “خلال سنتين” يوازي تحصيل 5 سنوات.

وأوضح “الحمادي” خلال لقاء في برنامج “ياهلا” أن تلك الدراسة أجريت على جامعات ومدارس أمريكية، وهذه مشكلة كبيرة، مضيفًا: “وزارة التعليم وضعت اختبارات تعليمية عندنا منها ما يسمى بتعزيز المهارات الأساسية”.

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