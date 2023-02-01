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القبض على 5 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في الدرب.. التفاصيل
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القبض على 5 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في الدرب.. التفاصيل

القبض على 5 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في الدرب.. التفاصيل

القبض على 5 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في الدرب.. التفاصيل
٠١:٣٥:٤٤ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان القبض على 3 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في قرية القضب.

كما تم ضبط مواطنين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في سياق آخر، باشر مرور منطقة تبوك حادثا مروريًا نتج عنه دهس أحد الأشخاص وإصابته إصابة متوسطة وحالته مستقرة، وضبط قائد المركبة وإحالته لجهة الاختصاص.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه يجري حالياً القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا للحادثة لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

من جهتها، نفذت إدارات المرور، بمختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد، حملة ميدانية موسعة، لضبط الدراجات الآلية المخالفة، أسفرت عن ضبط عدد كبير من الدراجات.

317 دراجة آلية مخالفة

وذكر الحساب الرسمي لـ”المرور السعودي”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في بيان، أنه في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور، لضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور، تم ضبط عدد 317 دراجة آلية مخالفة.

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