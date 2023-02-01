خدمة اليوم.. خطوات الزيارة الافتراضية لمقابلة الموظف بالاتصال المرئي بالتأمينات

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها تتيح لعملائها خدمة تسهيل الزيارة الافتراضية لمقابلة الموظف عبر الاتصال المرئي.

خطوات الزيارة الافتراضية لمقابلة الموظف

وأوضح حساب خدمة العملاء على “تويتر”، أن خدمة الإلكترونية لتوفير وتسهيل الزيارة الافتراضية لمقابلة الموظف عبر الاتصال المرئي.، أصبحت متاحة على النحو التالي:

* المدة الزمنية: فوري.

* الفئة المستهدفة: جميع العملاء.

* متطلبات الخدمة: تحميل تطبيق مايكروسوفت تميز.

* خطوات الخدمة:

أ – الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب – الدخول على خدمة الزيارة الافتراضية في الخدمات العامة.

ج – الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”.

د – تعبئة البيانات الشخصية والضغط على استمرار لبدء الاتصال مع الموظف.

خدمة تسجيل المشتركين غير السعوديين

في الوقت نفسه، بيّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن خدمة تسجيل المشتركين غير السعوديين تقدم استباقيًا لأصحاب العمل فور دخول المشترك للمملكة العربية السعودية، مؤكدة على أصحاب العمل أهمية المبادرة لاستكمال الإجراءات من خلال إدخال بيانات الأجور الفعلية عبر الخدمات الإلكترونية.

وأوضحت المؤسسة أن تسجيل المشترك وفق الأجر الفعلي يأتي للحفاظ على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية “المشترك وصاحب العمل” وفق الأجر الصحيح المتفق عليه بين الطرفين.

وأشارت إلى أنه في حال عدم قيام صاحب العمل باستكمال الإجراءات وتحديد الأجر الفعلي فإن النظام سوف يحدد أجر المشترك بشكل آلي وفق متوسط الأجر المعتمد للمنشآت ابتداءً من 1 فبراير 2023م.