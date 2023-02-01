مليونا إصابة.. الجيش الروسي يكشف تورط أمريكا في نشر فيروس خطير بدولة عربية

تواصل – وكالات:

اتهم قائد عسكري روسي، الولايات المتحدة بالتسبب في مرض خطير في مصر عام 1977 وإخفائها للأمر.

وقال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، إن حكومة الولايات المتحدة بذلت قصارى جهدها للتستر على مشاركة مختبراتها في تفشي حمى الوادي المتصدع في القاهرة عام 1977، حيث تدهور الوضع الوبائي للعدوى في مصر، وتم تسجيل أمراض جديدة لم تكن مألوفة في العاصمة المصرية وقتها.

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2 مليون إصابة بحمى الوادي المتصدع

وأضاف أن هذا المرض ظهر فجأة في مصر، نتيجة تمركز المعمل البيولوجي رقم 3 التابع للبحرية الأمريكية في مصر، حيث تم العثور على 18 ألف شخص مصابًا بهذا المرض الذي ظهر فجأة في مصر، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وأشار إلى أن التحاليل لاحقًا لعينات من السكان أظهرت أن العدد الإجمالي لأولئك الذين تعافوا كان حوالي 2 مليون شخص.

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نزيف وتلف شديد في العين والجهاز العصبي

وعلى ما أفاد قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، فقد تسبب المرض في نزيف وتلف شديد في العين والجهاز العصبي، وأصبح الفيروس شديد الإمراض، يكاد يكون مساويًا لفيروسات الجدري وحمى ماربورج ولاسا.

وأوضح أنه على الرغم من قاعدة الأدلة الموجودة حول الطبيعة المصطنعة لتفشي المرض، فإن القيادة الأمريكية فعلت كل شيء لإخفاء تورط المختبر في هذا الحادث.