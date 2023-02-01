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فتح باب التسجيل للدفعة الـ 6 من برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف بالقطاع اللوجستي

فتح باب التسجيل للدفعة الـ 6 من برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف بالقطاع اللوجستي

فتح باب التسجيل للدفعة الـ 6 من برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف بالقطاع اللوجستي
٠١:٠٤:٠٢ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الأكاديمية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة السادسة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي.

البرنامج يستهدف الكوادر الوطنية في 4 تخصصات

وأوضحت أن البرنامج يستهدف الكوادر الوطنية، في أربعة تخصصات تدريبية هي إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، حيث تهدف الأكاديمية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات هي:

1 – الخدمات اللوجستية.

2 – سلاسل الإمداد.

3 – الخدمات البريدية اللوجستية.

4 – قطاع النقل البري.

5 – النقل الجوي.

6 – النقل البحري والموانئ.

7 – التجارة الدولية والشحن والتصدير.

8 – التجارة الإلكترونية.

9 – إدارة المخازن.

البرامج التأهيلية الطويلة تمتد إلى 12 شهرًا

وأوضحت أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، عبر توفيرها لأربعة مسارات رئيسة تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة سادسة لهذا المسار وفقًا للنماذج الاحترافية في جوانب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء في حين أن المسارات الثلاثة المتبقية هي:

1 – مسار البرامج التنفيذية المتخصصة.

2 – مسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية.

3 – مسار برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بُعد.

* التقديم

ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة السادسة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني ويستمر التسجيل حتى 23 رجب 1444هـ الموافق 14 فبراير 2023م، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 10 شوال 1444هـ الموافق 30 أبريل 2023م.

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أخبار السعودية الأكاديمية اللوجستية القطاع اللوجستي برامج الدبلوم فتح باب التسجيل

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