مختص يكشف أهم أعراض “التوهم النفسي”

تواصل – فريق التحرير:

قال الاستشاري النفسي، الدكتور عمر الشلاش، إن من أعراض “التوهم النفسي” كثرة البحث عن الأمراض في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في مداخلة بقناة “الإخبارية” أن من بين الأعراض التوقع المسبق دائمًا من قبل المريض لوجود أمراض خطيرة في جسمه رغم أن كل الفحوصات الطبية تثبت عكس ذلك تمامًا.

المريض قد يقوم بتصرفات غير طبيعية مثل كثرة البحث في وسائل التواصل الاجتماعي ويكثر من مراجعة الأطباء وأحيانًا يحدث العكس ويرفض البعض الذهاب للطبيب.

دورات تطوير الذات

كشف باحثون أن دورات تطوير الذات، بقدر ما هي مهمة لبعض الأشخاص، فإنها تصيب آخرين بأمراض نفسية في حال كان مقدموها غير مختصين، وفي حال رفعت سقف طموحات متلقيها بشكل غير واقعي وغير مقنع.

وقالوا إن بعض هذه الدورات تعمل على رفع الذات المثالية للمتلقين بعبارات رنانة وقصص نجاح مفعمة بالنشاط؛ بعضها وهمي وكأنها تلامس النجوم، مع ذات واقعية متدنية بعض الشيء.

وأوضحوا أنه عندما يجد المتدرب في تلك الدورات حياته ليست وردية، كما كان يتوقعها يصاب الإحباط؛ لذا فإنه من المهم أن يعلم الجميع أن لهذه الدورات آثارًا جانبية سلبية للغاية، وقد تصيب بالمرض النفسي.

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