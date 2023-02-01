فلسطينيون ينظمون فعاليات شعبية منددة بمخططات الهدم والتهجير في القدس

تواصل – واس:

نظم فلسطينيون، صباح اليوم، فعاليات شعبية شرقي القدس المحتلة، المهددة بالهدم والتهجير، للتأكيد على رفضهم وتصديهم لكل مخططات الهدم والتهجير.

احتجاجات على قرارات التهجير والاقتلاع

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا في تصريح له، إن الفعاليات الشعبية والاعتصام المفتوح في الخان الأحمر سيستمر، للتصدي لقرارات التهجير والاقتلاع، التي تستهدف أهالي منطقة الخان الأحمر.

قوات الاحتلال هدمت 37 منزلاً ومنشأة

وأشار إلى أن الاحتلال يهدف من هدم قرية الخان الأحمر، الاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس حتى أريحا، وإقامة أحزمة استيطانية فيها، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال هدمت 37 منزلاً ومنشأة في القدس منذ بداية العام الجاري.

قوات الاحتلال تهدم منزلين في الضفة الغربية

فيما هدمت قوات الاحتلال اليوم، منزلين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، حيث قامت جرافات الاحتلال بهدم منزلين في بيت جالا والولجة بمدينة بيت لحم، وشردت ساكنيه في العراء، في ظل موجة البرد القارس.

ولفت الانتباه إلى أن الاحتلال كثف من سياسة هدم منازل الفلسطينيين في بيت لحم، ووضع العشرات من المنازل على قائمة الهدم، بهدف توسيع المستوطنات، وشق طرق استيطانية.

وفي سياق متصل، وثق نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال قوات الاحتلال لخمسة فلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية.

70 مستوطنًا يقتحمون “الأقصى”

في الوقت نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث قام حوالي70 مستوطنًا و10 من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة.

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