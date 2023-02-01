بهذه الشروط.. “STC” تُعلن عن برنامج احتضان المواهب في العديد من التخصصات

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أعلنت الاتصالات السعودية “STC” عن برنامج احتضان المواهب “Tip” لحديثى التخرج من الجنسين بالعديد من التخصصات، “الإدارية والتقنية والهندسية وغيرها”.

* هدف الوظيفة

يعتبر برنامج احتضان المواهب “TIP” هو أحد برامج تنمية المواهب الإستراتيجية في stc والسوق، ويهدف إلى استقطاب وتوظيف أفضل الخريجين من أبناء المملكة ليكونوا قادة المستقبل في الشركة.

* المسؤوليات

– سوف يشارك الموظف ويساهم في الهدف الاستراتيجي للوظيفة / الوحدة من خلال المشاركة في المشاريع والأنشطة اليومية.

– يشترط أن يكون من يقع عليهم الاختيار، مسجلين في برنامج تطوير حيث سيتم تزويدهم بأنشطة تطوير متخصصة ومكثفة ومستمرة.

* المؤهلات

1 – سنوات الخبرة، “أقل من سنتان”.

2 – طبيعة الخبرة، “خريج جديد”.

3 – مستوي اللغة الإنجليزية، “بطلاقة”.

1 – الدرجة العلمية، “بكالوريوس وماجستير”.

2 – التخصص، “علوم إدارة الأنظمة أو إدارة الأعمال أو أي تخصصات أخرى ذات صلة أو الهندسة”.

* التقديم

وأوضحت الشركة أنه لمعرفة طريقة التقديم و المزيد من التفاصيل يرجى الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).