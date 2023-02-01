الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بهذه الشروط.. “STC” تُعلن عن برنامج احتضان المواهب في العديد من التخصصات
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بهذه الشروط.. “STC” تُعلن عن برنامج احتضان المواهب في العديد من التخصصات

بهذه الشروط.. “STC” تُعلن عن برنامج احتضان المواهب في العديد من التخصصات

بهذه الشروط.. “STC” تُعلن عن برنامج احتضان المواهب في العديد من التخصصات
١٢:٣٩:٣٠ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الاتصالات السعودية “STC” عن برنامج احتضان المواهب “Tip” لحديثى التخرج من الجنسين بالعديد من التخصصات، “الإدارية والتقنية والهندسية وغيرها”.

* هدف الوظيفة

يعتبر برنامج احتضان المواهب “TIP” هو أحد برامج تنمية المواهب الإستراتيجية في stc والسوق، ويهدف إلى استقطاب وتوظيف أفضل الخريجين من أبناء المملكة ليكونوا قادة المستقبل في الشركة.

* المسؤوليات

– سوف يشارك الموظف ويساهم في الهدف الاستراتيجي للوظيفة / الوحدة من خلال المشاركة في المشاريع والأنشطة اليومية.

– يشترط أن يكون من يقع عليهم الاختيار، مسجلين في برنامج تطوير حيث سيتم تزويدهم بأنشطة تطوير متخصصة ومكثفة ومستمرة.

* المؤهلات

1 – سنوات الخبرة، “أقل من سنتان”.

2 – طبيعة الخبرة، “خريج جديد”.

3 – مستوي اللغة الإنجليزية، “بطلاقة”.

1 – الدرجة العلمية، “بكالوريوس وماجستير”.

2 – التخصص، “علوم إدارة الأنظمة أو إدارة الأعمال أو أي تخصصات أخرى ذات صلة أو الهندسة”.

* التقديم

وأوضحت الشركة أنه لمعرفة طريقة التقديم و المزيد من التفاصيل يرجى الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الاتصالات السعودية برنامج احتضان المواهب حديثى التخرج

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