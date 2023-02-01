هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن نتائج الاعتماد لشهر يناير 2023

تواصل – واس:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، عن حصول برنامج واحد على الاعتماد البرامجي المشروط.

كما أعلنت عن تحويل خمسة برامج أكاديمية في أربع جامعات سعودية من اعتماد برامجي “مشروط” إلى اعتماد برامجي “كامل”.

اقرأ أيضًا:

إصدار 1100 رخصة لمزاولة أنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة

برنامج الهندسة الميكانيكية

وحصل برنامج الهندسة الميكانيكية في جامعة الجوف على الاعتماد البرامجي المشروط من فبراير 2023م حتى يناير 2025م، كما تم تحويل خمسة برامج أكاديمية من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي:

1 – برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اعتبارًا من فبراير 2023م – إبريل 2026م.

2 – برنامج إدارة الأعمال في جامعة الملك خالد من فبراير 2023م – ديسمبر 2025م.

3 – برنامج الملابس والنسيج في جامعة الملك عبدالعزيز من فبراير 2023م – إبريل 2026م.

4 ، 5 – برنامجا التأمين وإدارة المخاطر وإدارة الموارد البشرية في جامعة الأعمال والتكنولوجيا من فبراير 2023م – فبراير 2027م.

اقرأ أيضًا:

«تقويم التعليم» تعتمد معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري

رفع جودة التعليم والتدريب

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، والتي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

اقرأ أيضًا:

بينها المواعيد.. 6 توضيحات عاجلة من «التعليم والتدريب» حول الرخصة المهنية

كيف تحصل على الاعتماد الأكاديمي؟

ويتطلب الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع للهيئة إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.

كما يتعين قبل البدء في العمليات المشار إليها أعلاه أن يثبت للمركز استيفاء المؤسسة التعليمية لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.