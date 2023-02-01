“المهلة انتهت”.. بيان عاجل من “الحج والعمرة” لحجاج الداخل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، انتهاء المهلة المحددة لسداد الدفعة الثانية من تكلفة باقات الحج للراغبين بأداء المناسك هذا العام من حجاج الداخل، موضحة أن التأخر عن سداد الدفعة الثانية في موعدها يؤدي إلى إلغاء الحجز.

وانتهت مهلة سداد الدفعة الثانية في 144/7/7، في حين أن مهلة الدفعة الثالثة تستمر إلى موعد أقصاه 1444/10/10، حيث يسمح بسداد الحجز إلكترونيًا فقط عبر نظام “سداد”، على أنه لن بعد تاريخ 1444/7/4 لايمكن اختيار السداد بالدفع الجزئي، وفق وزارة الحج والعمرة.

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إعادة الحجز مرة أخرى

لكن الوزارة أتاحت بعد إلغاء الحجز بسبب عدم سداد الدفعة الثانية، للراغبين إعادة الحجز مرة أخرى حسب المقاعد المتاحة، إذ تظهر الباقات حسب المقاعد المتاحة في كل باقة، مشددة على أنه لا يمكن تأدية الحج إلا لمن يحمل هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول.

وأكدت أنه في حال إتمام سداد قيمة باقة الحج واستكمال الحجز، فيتم إصدار التصريح من وزارة الداخلية، وعلى المتقدم طباعة تصريح أداء الحج عبر منصة “أبشر”، وذلك ابتداء من 1444/10/15، إذ سيتم إرسال رسالة نصية برقم التصريح المصدر.

أما في حال الرغبة بإلغاء الحجز، فيمكن الاطلاع على كافة تفاصيل سياسة الإلغاء والاسترجاع من خلال الصفحة الرئيسة للمسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، واختيار سياسة إلغاء حجوزات حجاج الداخل لموسم 1444.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق عن باقات الحج لعام 1444هـ/ 2023م، للحجاج من داخل المملكة، والتي تشمل 4 باقات رئيسية شاملة السكن والإعاشة في منى، عرفات، مزدلفة، بالإضافة إلى مكة المكرمة.

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وتشمل الباقات الأربع:

الباقة الأولى

– بأسعار تبدأ من 10596 ريال إلى 11841 ريالاً.

– تشمل السكن والإعاشة في منى، عرفات، ومزدلفة.

الباقة الثانية

– بأسعار تبدأ من 8092 ريال إلى 8458 ريالاً.

– تشمل السكن والإعاشة في منى، عرفات، مزدلفة.

الباقة الثالثة

– تبدأ من 13150 ريالاً.

– تشمل الباقة السكن والإعاشة في منى، عرفات، ومزدلفة.

الباقة الرابعة

– بأسعار تبدأ من 3984 ريالاً.

– تشمل السكن والإعاشة بمكة المكرمة، عرفات، ومزدلفة.