بالفيديو.. محتجون إيرانيون يُضرمون النار في صور خامنئي وسليماني

تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الانتفاضة الشعبية في جميع أنحاء إيران، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر إشعال المتظاهرين النار في صور مرشدي النظام الإيراني خامنئي وقاسم سليماني.

100 ناشط يبعثون برسالة إلى العالم

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أرسل أكثر من 100 ناشط ثقافي وسياسي إيراني بيانًا إلى سفارات جيران إيران، وكذلك الهند وتركمانستان، مطالبين بالاعتراف بالثورة الشعبية الإيرانية، وتمهيد الطريق لرؤية واضحة لعلاقات سلمية بين إيران الحرة وجميع دول العالم.

تهريب عشرات الملايين من الدولارات من العراق

كما كشفت “إيران إنترناشيونال”، نقلًا عن أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تهريب عشرات الملايين من الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس الثوري في إيران، عبر مكاتب الصرافة ببغداد والنجف وكربلاء والسليمانية، وبالتعاون مع سفارة طهران في بغداد.

مطالب شعبية برفع حجب المواقع والتطبيقات

في الوقت نفسه، أشارت صحيفة “إعتماد” الإيرانية في تقرير لها إلى تزايد مطالب بعض المسؤولين والمؤسسات لرفع حجب المواقع والتطبيقات عنها من قبل النظام القمعي الإيراني.

حزمة عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين

وأمس، قررت السلطات في أستراليا، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد 16 مسؤولًا إيرانيًا تورطوا في قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين وإرسال المسيرات إلى روسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي فرضت فيه وزارة التجارة الأمريكية قيودًا جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية، بسبب مساعدتها للجيش الروسي في إنتاج الطائرات المسيرة.

اقرأ أيضًا:

عقوبات أمريكية جديدة على 7 كيانات إيرانية

بسبب قمع الاحتجاجات.. عقوبات جديدة على 16 مسؤولًا في الحرس الثوري الإيراني