وزير التجارة العماني: المملكة قوة اقتصادية وشريك إستراتيجي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس اليوسف، إن المملكة قوة اقتصادية وشريك إستراتيجي لسلطنة عمان.

وأضاف في كلمته بمنتدى السعودية وعمان الاستثماري المنعقد بالرياض: نحن عازمون على توطيد هذه العلاقة في المزيد من مجالات التعاون الاستثماري والاقتصادي خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

وانطلق اليوم “منتدى الاستثمار السعودي – العُماني” بالرياض، تحت شعار ”شراكة وتكامل” والذي تنظمه وزارة الاستثمار، برعاية وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والسيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والعُمانية للقطاعين العام والخاص.

أهداف المنتدى

ويهدف المنتدى إلى ما يلي:

1- تعزيز الشراكة الاقتصادية ” السعودية العمانية” طويلة الأمد في قطاعي الاستثمار والصناعة.

2- التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بالبلدين.

3- بناء شراكة متنامية في القطاعات الاقتصاديّة الإستراتيجيّة.

4- عرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية.

5- تمكين المستثمرين من اللقاء والتواصل ومناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات الاستثمارية.

6- المساهمة في تعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة بين الجانبين، وتحقيق التكامل الاقتصادي، المرتبطة برؤية المملكة 2030 وعمان 2040.

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