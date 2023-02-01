لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي

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يعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

ضابط ضمان 1

المؤهلات والخبرات:

التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانون أو مجال ذي صلة

-يفضل الحصول على شهادة في التأمين

-معرفة السياسات المتعلقة بـ CCHI والبنود المتعلقة بالشكوى

-إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط).

-خبرة: 3+ سنوات من الخبرة ذات الصلة

-خبرة في إدارة الشكاوى وخدمة العملاء

-خبرة في استخدام النظام

-يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

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مدير صحة السكان

المؤهلات والخبرات:

-التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في الطب أو مجال ذي صلة.

-يفضل الحصول على درجة الماجستير في اقتصاديات الرعاية الصحية أو تصميم السياسة الصحية أو الصحة العامة أو علم الأوبئة أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

-يفضل علم الأوبئة أو الممارسة السريرية القائمة على الأدلة أو اقتصاديات الصحة أو شهادة جودة الرعاية الصحية أو التأمين.

-إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

-خبرة: +9 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع خبرة في دور إداري

-خبرة في اقتصاديات الرعاية الصحية ، وتصميم السياسات الصحية ، والصحة العامة ، وعلم الأوبئة ، وطب المجتمع ، وإدارة الأعمال

-يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

محلل التخطيط والتطوير

المؤهلات والخبرات:

-التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة

-يفضل الحصول على مؤهلات معتمدة من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM CP) أو محترف في الموارد البشرية (PHR) أو معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD) أو أي شهادة أخرى معادلة.

-المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).

-خبرة: 0-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة

-خبرة في مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليل الوظائف ومشاركة الموظفين

-يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

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رئيس قسم إدارة المناقصات والعقود

المؤهلات والخبرات:

-التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة

-محترف المشتريات الدولي المعتمد (CIPP) أو مدير العقود المهنية المعتمد (CPCM) أو مدير سلسلة التوريد المعتمد (CSCM) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه

-إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط).

-خبرة: أكثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة

-خبرة في المناقصات وإدارة البائعين وإدارة العقود

-يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

طريقة التقديم

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

أو أرسل سيرتك الذاتية إلى (jobs@cchi.gov.sa).

تأكد من كتابة (المسمى الوظيفي) في موضوع البريد الإلكتروني.