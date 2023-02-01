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وزير الاستثمار: القطاع الخاص له دور كبير في نهضة المملكة وعمان (فيديو)
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وزير الاستثمار: القطاع الخاص له دور كبير في نهضة المملكة وعمان (فيديو)

وزير الاستثمار: القطاع الخاص له دور كبير في نهضة المملكة وعمان (فيديو)

وزير الاستثمار: القطاع الخاص له دور كبير في نهضة المملكة وعمان (فيديو)
١٢:٠٧:٤٢ م، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الاستثمار المهندس، خالد الفالح، إن القطاع الخاص له دور كبير في نهضة المملكة وعمان، من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق.

وأضاف في كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي العماني: “الله حبا البلدين بقدرات بشرية مبدعة وبيئة استثمارية واعدة ومحفزة وثروات طبيعية هائلة وموقع جغرافي متفرد على خارطة العالم” .

وانطلق اليوم “منتدى الاستثمار السعودي – العُماني” بالرياض، تحت شعار ” شراكة وتكامل” والذي تنظمه وزارة الاستثمار، برعاية وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والسيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والعُمانية للقطاعين العام والخاص.

أهداف المنتدى 

ويهدف المنتدى إلى ما يلي:

1- تعزيز الشراكة الاقتصادية ” السعودية العمانية” طويلة الأمد في قطاعي الاستثمار والصناعة.

2- التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بالبلدين.

3- بناء شراكة متنامية في القطاعات الاقتصاديّة الإستراتيجيّة.

4- عرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية.

5- تمكين المستثمرين من اللقاء والتواصل ومناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات الاستثمارية.

6- المساهمة في تعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة بين الجانبين، وتحقيق التكامل الاقتصادي، المرتبطة برؤية المملكة 2030 وعمان 2040.

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