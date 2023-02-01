العظمى 32 والصغرى 5.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع، اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في نجران وشرورة، ومكة المكرمة وجدة، و30 في جازان ووادي الدواسر والقنفذة، و26 درجة في مكة المكرمة والرياض، و24 درجة في المدينة المنورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف 5 درجات، والقريات وعرع وسكاكا وتبوك 6، والأحساء ورفحاء 8، وأبها 9، والباحة10 درجات مئوية.

أمطار وسيول على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس، لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والباحة.

تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك “علقان والظهر وجبل اللوز”.

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