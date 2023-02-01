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شؤون المسجد النبوي تعلن عن توفر وظائف مؤقتة لموسم رمضان 1444
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شؤون المسجد النبوي تعلن عن توفر وظائف مؤقتة لموسم رمضان 1444

شؤون المسجد النبوي تعلن عن توفر وظائف مؤقتة لموسم رمضان 1444

شؤون المسجد النبوي تعلن عن توفر وظائف مؤقتة لموسم رمضان 1444
١٠:٥٣:٠٣ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للمواطنين والمواطنات، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.

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التقديم خلال 3 أيام

وبينت أن التقديم يبدأ -بمشيئة الله- تعالى يوم الأحد الموافق 14 – 07 – 1444هـ، لمدة 3 أيام عبر رابط التقديم بموقع الرئاسة واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس عمل آخر، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، كما اشترطت اجتياز المقابلة الشخصية.

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استعدادات للحالة المطرية المتوقعة

ومن جهة أخرى، رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي جاهزيتها وجهودها استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة على المدينة المنورة، وذلك حرصًا على سلامة الزوار والمصلين في المسجد النبوي، وسعيًا للارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة.

وقد قامت بتكثيف جهودها وأعمالها، بتوزيع مكائن شفط المياه ومكائن الغسيل داخل المسجد وعلى سطحه وفي ساحاته، وتوزيع العمالة على المواقع المخصصة بأعداد كافية.

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