وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. الشروط ورابط التقديم

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تعلن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقع “لينكدإن للتوظيف”، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

لكنها أوضحت أن الوظائف المتاحة قاصرة فقط على المواطنين، وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسمى الوظيفي

أخصائي أول التحليلات المتقدمة.

المؤهلات والخبرات

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، الرياضيات، العلوم الاكتوارية، الإحصاء) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تحليل البيانات.

– خبرة في التحليلات واستخراج البيانات والإحصاءات والتعلم الآلي أو الخوارزميات.

– معرفة وخبرة في البرمجة النصية باستخدام Python و SQL.

-خبرة في ترجمة أهداف.

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عن الهيئة

أنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1992 بصفتها هيئة مهنية علمية لتنظيم عمل الممارس الصحي. حيث تتولى مهام توثيق وتقييم مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيّين، إضافة إلى تسجيلهم وتصنيفهم لممارسة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية، كما تشرف الهيئة على برامج شهادة الاختصاص السعودية للتدريب الصحي في كافة التخصصات الصحية، واعتماد مراكز التدريب، وإصدار شهادات البورد السعودي.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).