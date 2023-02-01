صباح اليوم.. قصف قاعدة زليكان التركية شمال العراق بـ 8 صواريخ

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم، أنه تم قصف قاعدة زليكان التركية في محافظة نينوى شمال البلاد بـ 8 صواريخ.

قصف صاروخي استهدف القاعدة

ونقل موقع “السومرية نيوز”، عن وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أن قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية في محافظة نينوى العراقية، تعرضت لقصف صاروخي.

وأكدت في بيان لها، أنه تم إرسال 8 صواريخ إلى قاعدة زلكان العسكرية في ناحية باشيكو بمحافظة نينوى، التي تضم قوات الجيش التركي.

وأشار البيان إلى أن التقارير تؤكد سقوط صاروخين داخل الجيش وصواريخ أخرى حول الجيش لكن لم يتضرر أي شخص، حسب “سبوتنيك”.

وحسب مراقبين، فإن تركيا تقوم بتنفيذ عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وفي 17 من إبريل من العام الماضي، أطلقت تركيا عملية عسكرية أسمتها “المخلب ـ القفل​​​​​​” ضد معاقل تنظيم “بي كي كي” الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق.

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