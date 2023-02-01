تحول مذهل.. شاهد كيف أصبح أضخم طفل في العالم؟

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نجح الطفل آريا بيرمانا من إندونيسيا في التخلص من كمية هائلة من الدهون، بعد أن خسر أكثر من نصف وزنه الأصلي (حوالي 200 كجم).

وكان بيرمانا يأكل بشكل أساسي الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية حيث يستهلك حوالي 7 آلاف سعرة حرارية في اليوم.

فضلاً عن إدمانه ممارسة ألعاب الفيديو التي كان يقضي معظم أيامه في ممارستها، دون الاعتناء بممارسة التمارين الرياضية.

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يستحم في مسبح صغير

وبلغ الأمر حد أنه كان يستحم في مسبح صغير مصمم خصيصًا خارج منزله. وكان يضع ردائه حول جسمه، لأنه لا يستطيع ارتداء الملابس العادية التي تناسبه.

وفي سن الحادية عشرة، نقل آريا إلى المستشفى في حاجة إلى جراحة لعلاج البدانة، حيث التقى هناك بطل العالم في كمال الأجسام الطبيعي ثلاث مرات أدي راي.

أدي، الذي كان يدير صالة ألعاب رياضية قريبة، قرر زيارة المستشفى لتقديم مساعدته وخبرته للعائلة، وفقًا لصحيفة “صن”.

وبدأ العمل مع عائلة آريا على تغيير النظام الغذائي للطفل وعاداته، ثم انضم إلى الصالة الرياضية التي يملكها أدي للتدريب بانتظام.

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التدرب بصالة الألعاب الرياضية

وأوضح لاعب كمال الأجسام: “نظرًا لأن آريا يعيش على بعد 3 ساعات من المستشفى، فإنه يقوم بزيارته لإجراء فحوصات منتظمة كل أسبوعين. لذلك طلبت منه أن يزور أيضًا صالة الألعاب الرياضية الخاصة بي بعد كل زيارة روتينية للمستشفى، حتى نتمكن من قياس التحسينات التي أجراها، ثم تقديم المزيد من المدخلات حول خطة التمرين، وممارسة حركات تمرين جديدة في المنزل وتكرارها”.

قال إن آريا يستمتع بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لأنه يعتبرها “ملعبًا به العديد من الأشياء الممتعة الجديدة التي يمكن ممارستها”. وأضاف: “لذلك أنا مرتاح وسعيد”.

وعلى مدار ثلاث سنوات، فقد آريا أكثر من نصف وزن جسده، بعد أن أصبح عمره الآن بين 13 و 14 عامًا.

وطور علاقة وثيقة جدًا مع أدي، الذي قال إنه يعامل آريا “مثل ابن أخيه”.

قام آريا بالتخلص من وزنه بعد إجراء عملية تغيير مسار المعدة، وممارسة التمارين مع مدرب شخصي. وألهمه حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا لمحاربة البدانة.