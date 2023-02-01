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انتبهوا لهذا الأمر.. تحذير عاجل لمستخدمي هذه الطرق بمنطقة الرياض

انتبهوا لهذا الأمر.. تحذير عاجل لمستخدمي هذه الطرق بمنطقة الرياض

انتبهوا لهذا الأمر.. تحذير عاجل لمستخدمي هذه الطرق بمنطقة الرياض
١٠:١٠:٢٨ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الأربعاء، تنبيهًا عاجلًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض وبعض محافظاتها.

تنبيه لمستخدمي طرق هذه المحافظات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه تنبه مستخدمي الطرق في محافظات “الدوادمي والقويعية وعفيف والرين”، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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المنطقة قد تشهدُ أتربة مثارة

وأضافت أنها تود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ أتربة مثارة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مطالبة بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة من أجل سلامة الجميع.

الأرصاد يحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

تحذيرات للمناطق المفتوحة والطرق السرعة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة عبارة عن سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السرعةعلى منطقة الرياض، وتشمل “العاصمة الرياض والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم”.

الحالة تستمر تستمر حتى مساء اليوم

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية والرياح والأتربة الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الأرصاد يتوقع تساقط الثلوج بمرتفعات تبوك وهطول أمطار وسيول بهذه المناطق

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