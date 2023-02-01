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مميزات جديدة في “تويتر”.. تعرف عليها

مميزات جديدة في “تويتر”.. تعرف عليها

مميزات جديدة في “تويتر”.. تعرف عليها
١٠:٠٢:٤٥ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

تستهدف منصة “تويتر” إضافة جديدة لموقع التغريدات القصيرة لاستقطاب عدد أكبر من المستخدمين.

ويعمل “تويتر” على التقليل من ظهور الرسائل أو الإشعارات غير المرغوب فيها بالنسبة للمستخدمين.

وبالإضافة للميزة المذكورة سيتمكن مستخدمو “تويتر” الذين تم تعليق أو حظر حساباتهم من الطعن في قرار تعليق الحساب، ولاستعادة الحساب المحظور يجب أن يخضع المستخدم لاختبارات بناء على معايير جديدة سيتبعها “تويتر”.

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سياسة جديدة لتعليق الحسابات على “تويتر”

ووفقًا للمعايير الجديدة التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر، فإنه لن يتم تعليق الحسابات على “تويتر” إلا في حالة الانتهاكات الجسيمية أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، وغير ذلك.

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خدمات الدفع الإلكتروني

وأفادت وسائل إعلام، أن القائمين على “تويتر” يسعون أيضا لإدخال خدمات الدفع الإلكتروني إلى المنصة، وبدأوا بالفعل بتقديم التراخيص لهذا الغرض، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

ووفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن مديرة إدارة المنتجات في “تويتر” إستر كروفورد، ستقود مع فريق صغير عملية تطوير ميزة الدفع الإلكتروتي عبر المنصة.

ويرى بعض المحللين أن هذه الميزة قد تدرّ بعض الأرباح على “تويتر” التي خسرت العديد من عائداتها التي كانت تحصل عليها من الإعلانات.

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك الرسائل والإشعارات منصة تويتر موقع التغريدات القصيرة

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