مكة في المقدمة.. الرجال ذوي الاعاقة الأكثر بحثًا عن عمل بالمملكة

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كشف تقرير لوزارة الموارد البشرية، أن الرجال من ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي المسجلين في نظام التوظيف الإلكتروني الحكومي بالمملكة جاءوا في صدارة الباحثين عن عمل جديد خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي الباحثين عن العمل من الرجال 351، بنسبة 57.35 في المائة، مقابل 261 من النساء بنسبة 42.64 في المائة.

وفقًا للتقرير، فقد التحق 3567 من ذوي الإعاقة بالقطاع الحكومي العام الماضي، و612 باحثًا عن عمل، وبلغ عدد التربويين الباحثين عن العمل 112 تربويًا بنسبة 18.3 في المائة، مقابل 500 غير تربوي بنسبة 81.6 في المائة.

وتصدر حملة البكالوريوس قائمة الباحثين عن العمل في العام الماضي، حيث بلغ عدد الحاصلين على البكالوريوس 583 بنسبة 95 في المائة، وحل الحاصلون على دبلوم بعد الثانوية ثانيًا بـ63 شهادة دبلوم بنسبة 10 في المائة، و حاصلين على شهادة دبلوم بعد المتوسطة ثالثًا بنسبة 1.4 في المائة، واثنان يحملان الماجستير رابعًا بنسبة 0.3 في المائة، وفق ما أوردت صحيفة “الوطن”.

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مكة في صدارة القائمة

وكان مكة المكرمة النصيب الأكبر من الباحثين عن العمل العام الماضي من ذوي الإعاقة بـ130، وحلت الشرقية ثانيًا بـ120، والرياض ثالثًا بـ117، والباحة رابعًا بـ58، وعسير خامسًا بـ40، وجازان سادسًا بـ39، والمدينة المنورة خامسًا بـ30، والقصيم سادسًا بـ23، وحلت الحدود الشمالية أقل المناطق بحثًا عن العمل بـ5 باحثين، ونجران ثانيًا بـ9، والجوف ثالثًا بـ10، وحائل رابعًا بـ13، وتبوك خامسًا بـ17.

عدد ذوي الإعاقة بالمملكة

إلى ذلك أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة ذوي الإعاقة (ذوي الاحتياجات الخاصة) في المملكة بلغت 7.1 في المائة؛ أي ما يعادل 1.445.723 مليون شخص من المجموع الكلي لعدد السكان بالمملكة والبالغ، حسب آخر إحصائية في عام 2022، 32.94 مليون نسمة.

وشكلت الإعاقات الحركية الأكبر من بين مجموع الإعاقات الأخرى، حيث بلغ عددها 833.136 ألف إعاقة، وجاءت الإعاقة البصرية ثانيًا بـ811.610 آلاف، تليها الإعاقة السمعية بمجموع 289.355 ألفًا ثم إعاقة اضطراب طيف التوحد رابعًا بـ53.282 ألفًا، إعاقة فرط الحركة وتشتت الانتباه بـ30.155 ألفًا، وأخيرًا إعاقة متلازمة داون بـ19.428 ألفًا.

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عمل ووظائف:

– 612 باحثًا عن وظيفة.

– 57 في المائة رجال باحثين عن العمل.

– 42.6 في المائة نساء باحثات عن عمل.

– 3567 من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع الحكومي.

– 18.3 في المائة غير تربوي باحثين.

– 81.6 في المائة تربويين باحثين.

– أصحاب البكالوريوس الأكثر بحثًا عن العمل.

– مكة تتصدر الباحثين عن العمل.

* أكثر المناطق:

– مكة 130.

– الشرقية 120.

– الرياض 117.

– الباحة 57.

– عسير 40.

– جازان 39.

* أقل المناطق:

الحدود الشمالية 5

– نجران 9.

– الجوف 3.

– حائل 13.

– تبوك 17.

* الإعاقات:

– 833.136 حركية.

– 811.610 بصرية.

– 288.355 سمعية.

– 53.282 اضطراب طيف التوحد.

– 30.155 فرط الحركة وتشتت الانتباه.

– 19.428 متلازمة داون.