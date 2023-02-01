التقديم ينتهي غدًا.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في هذه التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للمواطنين من حملة البكالوريوس وذلك حسب التفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – أخصائي إدارة أمن المعلومات.
2 – أخصائي إدارة الإشراف على مراجعي الحسابات.
3 – أخصائي إدارة دراسات لجنة الاستئناف.
4 – أخصائي إدارة حوكمة الشركات.
5 – أخصائي أول إدارة التراخيص.
6 – أخصائي إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
* التخصصات المطلوبة:
1 – إدارة الأعمال.
2 – الاقتصاد.
3 – القانون.
4 – الأنظمة.
5 – الشريعة.
6 – المالية.
7 – المحاسبة.
8 – علوم الحاسب.
9 – أمن المعلومات.
10 – الأمن السيبراني.
11 – الحاسب الآلي.
* الشروط العامة:
1 – التفرغ التام.
2 – اجتياز المقابلات الشخصية.
3 – اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
4 – حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب.
5 – أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
* طريقة التقديم:
– بدأ التقديم منذ يوم الأحد 1444/6/29هـ الموافق 2023/1/22م، حيث ينتهي التقديم يوم غد الخميس، وذلك عن طريق عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط، ( اضغط هنا).