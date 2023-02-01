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التقديم ينتهي غدًا.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في هذه التخصصات
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التقديم ينتهي غدًا.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في هذه التخصصات

التقديم ينتهي غدًا.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في هذه التخصصات

التقديم ينتهي غدًا.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في هذه التخصصات
٠٩:٤١:١١ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للمواطنين من حملة البكالوريوس وذلك حسب التفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – أخصائي إدارة أمن المعلومات.

2 – أخصائي إدارة الإشراف على مراجعي الحسابات.

3 – أخصائي إدارة دراسات لجنة الاستئناف.

4 – أخصائي إدارة حوكمة الشركات.

5 – أخصائي أول إدارة التراخيص.

6 – أخصائي إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

* التخصصات المطلوبة:

1 – إدارة الأعمال.

2 – الاقتصاد.

3 – القانون.

4 – الأنظمة.

5 – الشريعة.

6 – المالية.

7 – المحاسبة.

8 – علوم الحاسب.

9 – أمن المعلومات.

10 – الأمن السيبراني.

11 – الحاسب الآلي.

* الشروط العامة:

1 – التفرغ التام.

2 – اجتياز المقابلات الشخصية.

3 – اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

4 – حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب.

5 – أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

* طريقة التقديم:

– بدأ التقديم منذ يوم الأحد 1444/6/29هـ الموافق 2023/1/22م، حيث ينتهي التقديم يوم غد الخميس، وذلك عن طريق عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط، ( اضغط هنا).

 

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