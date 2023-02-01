التقديم ينتهي غدًا.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في هذه التخصصات

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أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للمواطنين من حملة البكالوريوس وذلك حسب التفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – أخصائي إدارة أمن المعلومات.

2 – أخصائي إدارة الإشراف على مراجعي الحسابات.

3 – أخصائي إدارة دراسات لجنة الاستئناف.

4 – أخصائي إدارة حوكمة الشركات.

5 – أخصائي أول إدارة التراخيص.

6 – أخصائي إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

* التخصصات المطلوبة:

1 – إدارة الأعمال.

2 – الاقتصاد.

3 – القانون.

4 – الأنظمة.

5 – الشريعة.

6 – المالية.

7 – المحاسبة.

8 – علوم الحاسب.

9 – أمن المعلومات.

10 – الأمن السيبراني.

11 – الحاسب الآلي.

* الشروط العامة:

1 – التفرغ التام.

2 – اجتياز المقابلات الشخصية.

3 – اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

4 – حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب.

5 – أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

* طريقة التقديم:

– بدأ التقديم منذ يوم الأحد 1444/6/29هـ الموافق 2023/1/22م، حيث ينتهي التقديم يوم غد الخميس، وذلك عن طريق عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط، ( اضغط هنا).