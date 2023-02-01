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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات
٠٩:٤٢:٣٣ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 1 من فبراير مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 232.58 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.20 ريال.

عيار 21 يسجل 203.52 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.52 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.44 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.68 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.29 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7,233 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1,628 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 232,585 ريال.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 31 من يناير مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 231.77 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 212.46 ريال.

عيار 21 يسجل 202.81 ريال أمس

وأمس، سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.81 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.83 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.20 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 115.89 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7208 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1622 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 231,772 ريال.

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