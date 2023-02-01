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الأرصاد يُحذر سكان هذه المناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 8 مساءً
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الأرصاد يُحذر سكان هذه المناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 8 مساءً

الأرصاد يُحذر سكان هذه المناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 8 مساءً

الأرصاد يُحذر سكان هذه المناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 8 مساءً
٠٩:١٨:١٣ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاربعاء، تنبيهًا من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

تحذيرات للمناطق المفتوحة والطرق السريعة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة عبارة عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “طريف وعرعر”.

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2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “المهد ووادي الفرع”.

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3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية”.

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4 – منطقة الجوفـ وتشمل “دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل”.

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5 – منطقة حائل، وتشمل” الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وحائل وسميراء”.

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6 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والعبيلة والعديد والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وبقيق وحرض وسلوى والجبيل والخبر والدمام والقطيف رأس تنورة”.

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7 – منطقة القصيم،وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبرا والرس والشماسية والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا”.

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8 – منطقة الرياض،وتشمل “العاصمة الرياض والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم”.

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الحالة تستمر حتى مساء اليوم

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية والرياح والأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

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