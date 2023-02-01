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هاشتاق “الضمان الاجتماعي المطور” يتصدر الترند.. ومغردون: “الله يرزق كل أبناء الوطن”

هاشتاق “الضمان الاجتماعي المطور” يتصدر الترند.. ومغردون: “الله يرزق كل أبناء الوطن”

هاشتاق “الضمان الاجتماعي المطور” يتصدر الترند.. ومغردون: “الله يرزق كل أبناء الوطن”
٠٨:٥٨:١٢ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واصل “الضمان الاجتماعي المطور” تصدره التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول مغردون تغريدات يتساءلون فيها عن الدعم وقيمته.

وقال أحد المغردين: “الله يرزق كل أبناء الوطن من ‎ذوي الإعاقة وأسرهم خاصةً المحرومين من الضمان الاجتماعي رغم ظروفهم المالية والصحية والنفسية”.

وتساءلت مغردة قائلة: بالله عندي سؤال أحتاج إجابة، أنا سجلت في الضمان المطور ونزلي قبل شوي أول دفعة وزوجي مسجل في الضمان من زمان وأشوف مانزله شي أخاف يكون قطعه عليه!؟.

وأضاف آخر قائلاً: وفق الله حكامنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، مَنْ صدق وهو محتاج وطرق الأبواب بشكل صحيح ونظامي، لايظلم ولايروح له حق، بل تسهل له جميع أموره ويتكفل به من قبل الضمان وغيره من الجمعيات، وأهل الخير الخيرين كذلك يبحثون عن الصادقين والمصداقية.

شروط التقديم كفرد مستقل

في سياق متصل، تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المواطنين قال فيه “هل الضمان المطور يقبل الفرد المستقل من عمر 18 سنة؟”.

وأضاف الحساب في رده على الاستفسار: “يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية”.

وتابع: “في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعًا لأسرته، وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.. نسعد بخدمتك”.

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«الموارد البشرية»: يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من عمر 18 سنة بهذا الشرط

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