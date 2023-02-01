هل يُشترط الإفصاح عن وجود عوائد مالية من الأصول العقارية؟ “حساب المواطن” يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أصدر “حساب المواطن”، تنبيهًا مهمًا حول العوائد العقارية، التي يجب أن يتضمنها حساب الدخل، كأحد الشروط للاستفادة من الدعم المقدم عبر البرنامج.

وقال حساب “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر”، ردًا على سؤال: “هل عقد التأجير للمالك يلغي حساب المواطن؟”. إنه “في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حساب المؤجر واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن”.

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خطوات الإفصاح عن الدخل:

– تسجيل الدخول إلى حساب المواطن (اضغط هنا).

– اختيار “تفاصيل الطلب”.

– الإفصاح عن الدخل.

– إضافة دخل.

– نوع الدخل> غير ذلك.

– مصدر الدخل> غير ذلك.

– تحديد مصدر الدخل> العوائد العقارية.

– إضافة الدخل الشهري.

– الضغط على حفظ.

خطوات الإفصاح عن الدخل من سجل تجاري

– تسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

– اختيار قائمة استكمال الطلب.

– الإفصاح عن الدخل.

– إضافة دخل.

– نوع الدخل/ نشاط تجاري.

– مصدر الدخل/ سجل تجاري.

– إضافة الدخل الشهري.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.