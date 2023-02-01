النفط يُحوّل خسائره إلى مكاسب مستغلاً تراجع الدولار

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم، مدعومة بانخفاض الدولار الذي تراجع بفعل مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، بحسب “رويترز”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 في المئة إلى 85.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:28 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4 في المئة إلى 79.21 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو واحد في المئة.

وساعدت التوقعات برفع أهدأ لأسعار الفائدة على خفض مؤشر الدولار، مما دعم أسعار النفط، إذ يجعل انخفاض الدولار السلعة أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

انخفاض الأسعار أمس

انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء بشكل ملموس متأثرة بقوة الدولار في الوقت الحالي مع ترقب صدور بيان من “المركزي الأمريكي”.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 84.65 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.45 دولار.

كان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد كشف عن خطط المملكة الإستراتيجية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة، مؤكدًا أن المملكة تعمل على زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بإضافة 4 آلاف كيلو متر من خطوط الغاز.

وأشار إلى أن المملكة لديها العديد من المشاريع قيد التطوير حاليًا، وتعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط بوتيرة أكبر.

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