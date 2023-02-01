بسبب قمع الاحتجاجات.. عقوبات جديدة على 16 مسؤولًا في الحرس الثوري الإيراني

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، أن الحكومة قررت فرض عقوبات على 16 مسؤولًا إيرانيًا بعضهم بالحرس الثوري، وكيان واحد، لتورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية المستمرة في جميع أنحاء البلاد.

فرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أنه تم فرض عقوبات إضافية على 4 أفراد و4 كيانات في إيران لمشاركتهم في إنتاج وتوريد الطائرات المسيرة إلى روسيا.

أمريكا تفرض عقوبات على 7 كيانات إيرانية

في الوقت نفسه، فرضت وزارة التجارة الأمريكية، عقوبات جديدة على 7 كيانات إيرانية، وأضافتها إلى قائمة الحظر التجاري الأمريكي.

وأوضحت – حسب “رويترز” – السلطات الأمريكية أن القرار جاء بسبب مساهمتها في الصراعات والحروب التي تشهدها أوكرانيا بما فيها إنتاج المسيرات.

عقوبات على القوات الجوية التابعة للحرس الثوري

وأكدت أن القائمة تضمنت بشكل خاص، العديد من شركات صناعة الطيران، وكذلك القوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

تفعيل إجراءات مراقبة صادرات هذه الكيانات

وأشارت إلى أنه تم تحديد هذه الكيانات الـ 7 من قبل الحكومة الأمريكية على أنها تصرفت ضد مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مبينة أن الدخول في القائمة السوداء يعني تفعيل إجراءات مراقبة صادرات مثل هذه الكيانات.

وفي سبتمبر الماضي، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني، جراء احتجازها من قبل شرطة طهران حيث تعرضت للتعذيب حتى فارقت الحياة.

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