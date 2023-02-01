“الأكبر منذ 2020”.. 10% مكاسب قطاع التأمين في يناير

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استطاع قطاع التأمين أن يحقق مكاسب في شهر يناير الماضي 10 في المئة وهي أكبر مكاسب شهرية للقطاع منذ نوفمبر 2020، بحسب “الاقتصادية”.

ويشكل تأمين المركبات نحو 18 في المئة من إجمالي أقساط التأمين، بحسب بيانات يناير حتى سبتمبر من العام الماضي، ومن المرجح زيادة نصيب القطاع مع تفعيل إلزامية التأمين على المركبات المطبقة قبل نحو عامين.

وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعات واسعة خلال الجلسات الماضية، ما دفعه لتحقيق أعلى إغلاق منذ مايو 2022.

كما صاحبت تلك الارتفاعات زيادة في حجم التداول، ما يدل على تأثر المتعاملين بالأخبار المتعلقة بالأسعار التي ربما تنعكس على ربحية الشركات مستقبلا.

في سياق متصل، قال الكاتب عمر إبراهيم الرشيد، إنه من غير المعقول أن تصبح المركبة مصدر دخل لأكثر من جهة وعلى حساب جيب مالكها وبشكل سنوي، الأمر الذي يزيد من الأعباء المعيشية عل الناس.

شركات التأمين تفرض رسومًا مرتفعة

وأضاف في مقال له بصحيفة «الجزيرة»، أنه لا أحد ينكر فوائد التأمين على المركبات لتجنب الضرر المادي والنفسي في الحوادث، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إلزام مالك المركبة بهذا التأمين أطلق سعار شركات التأمين لفرض رسوم مرتفعة، مع عدم رد فائض التأمين بشكل آلي نهاية العام.

فائض التأمين لا يتم رده نهاية العام

وأكد أن فائض التأمين لا يتم رده إلا لمن يطالب به وهو قليل جدًا مقارنة بمبلغ التأمين الكامل، مطالبًا بتحقق الغرض من التأمين بشكل مرض دون وقوع ضرر على صاحب المركبة الذي قد تمر عليه سنوات دون وقوع حادث لمركبته.

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