من اليوم وحتى الغد.. تحذيرات من أمطار ورياح مغبرة على الرياض وهذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تستمر اليوم الأربعاء الحالة الممطرة الثانية عشرة على مناطق مختلفة من المملكة.

تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء وحتى غد الخميس، تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والرياض والشرقية “الدمام والخبر وبقيق”، وجازان وطريف والقريات.

رياح مغبرة مثيرة للأتربة

وأضاف أنه يحذر من هبوب رياح مغبرة مثيرة للأتربة على عموم المنطقة الغربية وأجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.

أمطار وسيول على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والباحة.

تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك “علقان والظهر وجبل اللوز”.

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