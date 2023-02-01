نحو 10 ملايين.. تويوتا الأولى عالميًا في مبيعات السيارات لعام 2022

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احتلت تويوتا، عملاق إنتاج السيارات اليابانية، المركز الأول في مبيعات السيارات لعام 2022، متفوقة على العديد من الشركات الألمانية واليابانية.

تويوتا الأولى عالميًا في مبيعات السيارات

واستطاعت تويوتا مع شركتي Daihatsu وHino التابعتين لها بيع 10.48 مليون سيارة حول العالم خلال العام الماضي، وبذلك أصبحت تويوتا الأولى عالميًا في مبيعات السيارات لتلك السنة.

وتفوقت تويوتا على منافستها الرئيسة فولكس فاجن في مجال المبيعات للعام الثالث على التوالي، إذ باعت الأخيرة حوالي 8.26 مليون سيارة خلال 12 شهرًا عام 2022.

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إنتاج 10.51 مليون سيارة

وارتفع إنتاج السيارات لدى تويوتا بنسبة 5.3% العام الماضي، ووصل عدد المركبات المنتجة إلى 10.51 مليون سيارة، كما أنها سجّلت عدة أرقام قياسية للإنتاج والمبيعات بناء على نتائج أشهر معينة من السنة، وأن الفضل في انتعاش المبيعات عاد للطلب القوي على السيارات، ولا سيما في الولايات المتحدة، كما أن نقص قطع غيار السيارات عالميًا أثّر بشكل إيجابي على زيادة مبيعات السيارات.

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المنافس التقليدي

وتتنافس شركتا تويوتا وفولكس فاجن على مركز الصدارة في مبيعات السيارات في العالم خلال السنوات الأخيرة، وعام 2020 كانت تويوتا قد عادت لتصدر هذا المجال بعد انقطاع دام 4 سنوات، ومنذ ذلك الحين تفوقت على منافستها الألمانية، وباتت الفجوة تنمو بين الشركتين في عالم المبيعات.

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