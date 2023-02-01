ينطلق اليوم.. 4 أهداف لـ”ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023″

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تنطلق، اليوم، فعاليات “ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023″، والذي يستمر اليوم وغدًا 10- 11 رجب 1444 الموافق 1 – 2 فبراير 2023.

ونيابة عن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يرعى نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، انطلاق فعاليات “ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023” في فندق الرياض إنتر كونتننتال.

يحضر الملتقى عدد كبير من المختصين والمسؤولين، ومدراء القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات، ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية، وأكاديميين ومختصين في برامج المسؤولية الاجتماعية، ورؤساء ومدراء الجمعيات الأهلية، ورؤساء لجان الغرف التجارية للمسؤولية الاجتماعية، ورؤساء ومدراء أقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات.

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4 أهداف للملتقى

يهدف المؤتمر الذي يتضمن 5 جلسات على مدى يومين إلى:

1 – تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية.

2 – تأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية

3 – نشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية المجتمعية.

4 – رصد تجارب المسؤولية المجتمعية لدى الجهات ذات العلاقة.

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دور المؤسسات والقطاعات

وصرَّح رئيس مجلس الإدارة لجمعية المسؤولية المجتمعية، سعود السبيعي، أن المؤتمر يسعى لإبراز دور المؤسسات والقطاعات في أعمال المسؤولية المجتمعية، وتأطير السياسات والإستراتيجيات المستقبلية للمسؤولية المجتمعية ويستعرض التجارب المحلية والعالمية في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها في تقديم خدمات مبتكرة تخدم حاجة المجتمع لبرامج ومبادرات نوعية في مجال المسؤولية المجتمعية.

وأشار الرئيس التنفيذي، عبدالله المهنا، إلى اكتمال جميع الاستعدادات اللازمة لمواكبة هذا الحدث وتغطية فعالياته المتنوعة وتشكيل اللجان العاملة وتخصيص مركز إعلامي يمد الإعلاميين بكل المعلومات الخاصة بالملتقى ويسهل مهامهم.